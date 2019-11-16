В Германии задержали предполагаемую террористку ИГ

Гражданка Германии задержана в федеральной земле Гессен по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство*» (ИГ*, запрещенная в РФ организация), сообщили в генпрокуратуре ФРГ.

«Подозреваемой инкриминируется членство в иностранной террористической группировке по трем эпизодам, а также нарушение закона об обороте оружия и другие военные преступления, связанные с захватом чужого имущества и другими нарушениями», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

По данным следствия, Насим А. в конце 2014 года отправилась в Сирию, на следующий год стала женой боевика ИГ* и уехала с ним в Ирак, где проживала до 2016 года в доме, незаконно отнятом у владельцев.

Сообщается, что немка получала от ИГ* ежемесячные выплаты на ведение хозяйства в размере 100 долларов США, имела при себе автомат, который носила с собой при выходе из дома.

После супруги вернулись в Сирию, а в начале 2019 года женщину задержали курдские силы безопасности. Ее отправили в лагерь Al Hawl.

Суд в субботу принял решение об аресте подозреваемой.

В МИД Германии ранее призывали «всеми силами продолжать» борьбу против террористической группировки «Исламское государство*».

В октябре в Совбезе России рассказали об опасности вдов террористов.