МИД Германии призвал продолжить борьбу с ИГ

В МИД Германии призвали «всеми силами продолжать» борьбу против террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России).

В МИД Германии заявили, что ликвидация главаря террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади является важным шагом в борьбе против ИГ*, «который нужно и впредь всеми силами продолжать», передает ТАСС.

«Мы мыслями находимся сегодня с бесчисленными невинными жертвами террора аль-Багдади», – отметили в МИД ФРГ.

В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади.

В Минобороны потребовали от США доказательств ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», подчеркнув, что не располагают достоверной информацией о проведении «операции по очередному «уничтожению» аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря террористов.