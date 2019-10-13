В Совбезе России рассказали об опасности вдов террористов

Возвращение боевиков из горячих точек способствует росту террористической опасности у них на родине, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

В интервью «Российской газете» Коков подчеркнул, что такие лица должны находиться под пристальным вниманием правоохранительных органов и спецслужб. По его словам, такие люди способны в сжатые сроки подготовить и осуществить террористические атаки, они ориентированы на организацию автономной деятельности в своих странах, на ведение пропагандисткой и вербовочной работы среди местных жителей.

Заместитель секретаря Совбеза России отметил, что потенциальную угрозу представляют вдовы погибших боевиков, члены их семей, «многие из которых крайне радикализированы». Он отметил, что эти люди «подверглись активной идеологической обработке, прошли обучение основам диверсионной деятельности и могут быть вовлечены в совершение террористических акций».

В Совбезе России уверены, что необходимо создавать атмосферу неприятия радикальной идеологии и терроризма в каждой отдельно взятой семье, во всех образовательных учреждениях и общественных институтах.

Коков также сообщил, что количество связанных с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России) боевиков, действующих в сирийской провинции Идлиб, может достигать 36 тыс. человек.