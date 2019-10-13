Совбез России оценил потенциал связанных с «Аль-Каидой» боевиков в Идлибе

Количество связанных с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России) боевиков, действующих в сирийской провинции Идлиб, может достигать 36 тыс. человек, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Коков в интервью «Российской газете» рассказал, что связанные с «Аль-Каидой» террористические организации «Хейят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас-ад-Дин» контролируют основную часть сирийской провинции Идлиб.

«Их потенциал, по оценкам экспертов, составляет до 36 тыс. боевиков, что позволяет группировкам активно противостоять сирийским правительственным силам», – отметил Коков.

По его словам, только за первую половину сентября они более 300 раз обстреливали позиции правительственных сил арабской республики, в результате погибло более 150 военнослужащих.

Напомним, в конце сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что самая многочисленная в мире группировка иностранных боевиков находится в сирийской провинции Идлиб.

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