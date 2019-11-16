Двигатель загорелся у МиГ-29К в Индии во время полета

Двигатель МиГ-29К загорелся во время выполнения тренировочного полета в штате Гоа на юго-западе Индии, сообщил представитель индийских ВМС.

В Twitter представителя ВМС Индии сообщается, что «во время выполнения тренировочного полета произошло возгорание двигателя учебного самолета МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме».

Обоим пилотам удалось катапультироваться.

По данным местного агентства ANI, истребитель потерпел крушение после того, как во время полета столкнулся с птицей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на «открытой и безопасной» территории, пострадавших нет.

Напомним, в ВВС Индии эксплуатируются более 900 российских военных самолетов, в том числе истребители МиГ-21 и МиГ-29 (а также его корабельная версия МиГ-29К/КУБ), Су-30МКИ, военно-транспортные самолеты Ил-76, топливозаправщики Ил-78 и многие другие модели.

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