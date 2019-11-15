Симонян пожаловалась на блокировку документального фильма RT в Facebook

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пожаловалась на модераторов Facebook, которые больше месяца без объяснения причин блокируют в социальной сети документальный фильм телеканала.

«Нашей документалке уже больше месяца ограничивают аудиторию на Facebook. RTД размещает посты, но их никто не видит в своей новостной ленте», – написала Симоньян в Telegram.

По ее словам, сотрудники телеканала неоднократно обращались к администрации Facebook с просьбой разъяснить причины блокировки, но «модераторы Цукерберга молчат».

«Мы продолжаем жить в мире победившей американской цензуры, и горе вам, если вы до сих пор этого не поняли», – добавила по этому поводу Симоньян.

Ранее Facebook заблокировал страницу главреда RT Маргариты Симоньян, затем от администрации соцсети пострадали страница проекта МИА «Россия сегодня» об Арктике и новости англоязычной версии сайта «Православие.Ru».