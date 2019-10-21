Facebook заблокировал страницу проекта МИА «Россия сегодня» об Арктике

Facebook удалил англоязычную страницу портала Arctic.ru, созданием которого занимается МИА «Россия сегодня».

«Блокировка страницы Arctic.ru вполне в рамках сегодняшнего западного понимания понятия свободы слова: она есть, но не для всех, а для российских ресурсов ее вообще больше не существует. Вначале Facebook блокировал аккаунты наших журналистов, теперь добрался до природы и белых мишек. Мы все понимаем – стратегический противник и так далее. Но перестаньте пытаться учить весь мир своим «демократическим» ценностям. И называйте вещи своими именами. В данном случае – цензура», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

Там пояснили, что с начала октября Facebook начал последовательно блокировать страницу проекта Arctic.ru на английском языке. Прежде запретили размещать видео, потом – делать любые публикации, а 14 октября страница была удалена.

«Мы были максимально аполитичными, придерживались фактов и старались не высказывать собственного мнения. Публиковали законодательные инициативы и акты по сохранению и развитию Арктических территорий, информацию о животном мире Арктики и коренных малочисленных народах Севера (как российских, так и зарубежных), истории арктических экспедиций, в частности дневники дрейфующих полярных станций. К нам даже обращаются учителя школ, с просьбой помочь им в организации тематических уроков или лекций. Блокировка аккаунта в преддверии двух крупнейших в России мероприятий «Арктика: настоящее и будущее» и «Дни Арктики в Москве» – это вообще нож в спину», – заявила руководитель дирекции государственных интернет-проектов медагруппы Елена Давыдова.

Arctic.ru – специальный проект МИА «Россия сегодня», который стартовал 1 августа 2015 при финансовой поддержке Русского географического общества. На данный момент сайт является единственным информационным проектом федерального уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике. Arctic.ru освещает проблемы природных ресурсов и инфраструктуры Северного морского пути, экономики и международного сотрудничества, экологии, сохранения культуры коренных малочисленных народы Севера, туризма и отдыха в арктическом регионе.

Это не первый случай блокировки в Facebook созданных российской стороной страниц. На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Facebook удалил страницу с рецептами русской кухни, продемонстрировав «неприкрытую русофобию». Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию, отметила победу американской цензуры в России. Позже Facebook восстановил страницу с рецептами.