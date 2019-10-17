Захарова показала проявление неприкрытой русофобии со стороны Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Facebook удалил страницу с рецептами русской кухни. По ее мнению, таким образом соцсеть продемонстрировала «неприкрытую русофобию».

«Неприкрытая русофобия в исполнении соцсети», – написала она в Facebook, сделав репост записи Всеволода Пули.

Он сообщил, что Facebook удалил страницу Russian Kitchen, на которой содержались рецепты русской кухни и фотографии икры, майонеза и т.д. У страницы было 40 тыс. подписчиков.

Сначала, по словам Пули, всем администраторам группы пришло сообщения, что ограничены показы stories. Затем Facebook «в рамках повышения прозрачности» решил указать страну проживания большинства администраторов. Еще через день пришло уведомление, что страница снята с публикации.

«То есть она доступна только для админов, в паблике ее нет. Мы начали выяснять, в чем дело. Как всегда нигде никаких конкретных указаний – в профиле висит туманная формулировка «возможно, вы нарушили правила Facebook, рассылали спам или воровали контент». И кнопка «подать апелляцию». Ок, подали», – написал Пуля.

Через день администраторы получили предупреждение при входе в личный аккаунт, что с него рассылался спам. Администраторов попросили подтвердить, что все последние лайки и репосты делали действительно они. Выяснилось, что и спама никто не рассылал.

«Еще через три дня страница просто исчезла. Без уведомлений, отовсюду. И для админов тоже. И из Facebook Business Manager. Техподдержка молчит, чаты молчат, до Фейсбука достучаться невозможно», – заявил он.

Также упали до нуля с 10-20 тыс. у еще двух страниц Пули.

9 октября в колонке для газеты ВЗГЛЯД военный корреспондент Анна Долгарева также писала о том, как Facebook удалил ее страницу за стихотворение о погибшем в Донбассе бывшем муже.

В мае Facebook сообщил об удалении порядка сотни российских «недостоверных» аккаунтов из-за освещения событий на Украине.