Новая свобода слова – заткнуть, забанить, удалить

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Газпром заработает на отказе Белоруссии от российского топлива

Построенная Россией АЭС сократит экспорт газа в Белоруссию Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Запуск в Белоруссии АЭС, построенной на российские кредитные средства, приведет к сокращению экспорта российского газа в страну, заявил белорусский министр энергетики. Получается, что российский атом начинает конкурировать за рубежом с отечественным газом. Однако потери от экспорта газа Белоруссии для российского монополиста не существенны. Более того, он может даже выиграть на этом. Подробности...
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При вербовке депутата Госдумы ФБР нарушило законы разведки

Депутат Юмашева возмущена действиями ФБРФото: Владимир Гердо/ТАСС
Депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Москву после поездки в США, где прямо во время прохождения паспортного контроля столкнулась с безобразным поведением сотрудников ФБР. Депутата пригласили побеседовать – и беседа эта очень напоминала весьма примитивную попытку вербовки. А это, в свою очередь, вызывает массу вопросов о том, почему ФБР действовало именно таким образом. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России

Курдские боевики обладают богатым военным опытом, хорошим снаряжением и высоким боевым духомФото: Rodi Said/Reuters
Турецкие войска начали вторжение в Сирийский Курдистан. Это произошло после того, как защищать курдов отказался их прежний союзник – США. Перед лицом турецкого нашествия курды уже дали понять, что ищут нового союзника в лице России. Эксперты предостерегают Россию от вмешательства в турецко-курдский конфликт. Не исключено, что из военной операции Турции Москва сможет извлечь значительную пользу. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Новая свобода слова – заткнуть, забанить, удалить

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Осталась без Facebook-страницы. Девять тысяч читателей, семь лет жизни, миллион текстов и воспоминаний – безвозвратно удалены. Цензура. А на тех, кто не считает жителей Донбасса людьми, цензура не распространяется. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

В чем проблема поколения, выросшего в мире «Убера» и доставки еды

Валерия Касамара, проректор НИУ ВШЭ, директор Института политических исследований НИУ ВШЭ
Инфантильность молодежи – не только вина родителей, это еще и следствие того, как меняется мир. Студенты, выросшие с телефоном в руке, не понимают, почему нельзя нажать две кнопки и получить работу, а потом нажать еще одну и ее отменить. Подробности...
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Россия освободилась от комплекса ученика Запада

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Период внешнеполитической реабилитации и эмансипации России, затянувшийся на долгие четверть века, завершился даже на риторическом уровне. Теперь мы не только делаем, но и думаем и говорим самостоятельно. Подробности...
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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      Обсуждение: 5 комментариев
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        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

          • От 1 тыс. до 3 тыс. рублей

          • От 3 тыс. до 5 тыс. рублей

          • Свыше 5 тыс. рублей

          • Не сдаю деньги

          • У меня в семье нет школьников

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Анна Долгарева

              Новая свобода слова – заткнуть, забанить, удалить

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 9 октября 2019, 14:14

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              Осталась без Facebook-страницы. Девять тысяч читателей, семь лет жизни, миллион текстов и воспоминаний – безвозвратно удалены. Цензура.

              Такое было дело. В прошлую субботу (господи, как давно, оказывается, это было) погиб мой бывший муж. Донецкий снайпер, Андрей Куцкий, позывной «Скрипач». Когда-то я не смогла жить под вечно висящим дамокловым мечом; одного я уже в Донбассе похоронила, второго хоронить не хотела. Страшно с ним ругалась, требовала вместе со мной возвращаться в Питер и больше никогда не ходить под смертью. На войне он был женат больше, чем на мне, так и разошлись. 

              Первые несколько дней, как узнала, я тихо подвывала. Потом – что уж там, не в первый раз хоронить близких – написала стихотворение о смерти Скрипача. Романтичного этого одессита, гитариста и ролевика, тощего красивого парня с горящими черными глазами. Стихотворение было удалено через день. «Ваша публикация не соответствует нормам Facebook».

              Я выложила его еще раз, не на личном аккаунте, а на поэтической страничке. Реакция последовала незамедлительно. «Ваша публикация нарушает Нормы сообщества в отношении опасных людей». Я разозлилась. Я выложила скрин с началом стихотворения. В ответ Facebook просто удалил мой аккаунт. Не забанил, то есть временно лишил возможности выкладывать посты, а удалил. Стер. 

              «Мы обнаружили, что одна из ваших публикаций нарушает Нормы сообщества Facebook. К сожалению, мы не можем предоставить дополнительную информацию о том, почему ваш аккаунт был отключен, и мы не сможем повторно активировать ваш аккаунт ни по какой причине», – вежливо ответила мне команда поддержки в ответ на мою апелляцию.

              Раньше меня банили за стихи о смерти Александра Захарченко, кстати. Не то чтобы я была последовательной могильной плакальщицей, просто мои близкие завели неприятную привычку гибнуть. Банили за фотографию в военной форме с нашивкой ДНР. Есть у меня такая форма. От меня, как военкора, требуют носить камуфляж на позициях. «Фейсбук» счел, что это опасно.

              А за что, например, НЕ банят? Не забанили, например, украинского журналиста Олега Радика. Он предложил зачистки в случае возвращения Донбасса Украине. «40 лет зачисток и антитеррора. Запрет российского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачам. Пенсии нах... Всем. Пособия. Только пособия. Пострадавшим от русской оккупации... Фильтрационые лагеря для коллаборантов...  И п...дить, п...дить, п...дить всех, кто не отвечает правильно на «Слава Украине».

              Не банят некоего (или некую) Сашу Ридика, судя по его словам – украинского военного. Он пришел в мой новый профиль помечтать о том, как будет меня убивать. «Наше дело – убивать таких, как вы, – пишет мне это существо неопределенного пола. – Пока вы живы – покоя не будет. Еще патроны есть, приезжай, тебе тоже хватит». В этом ФБ тоже не углядел ничего опасного.

              Ходят слухи, что русскоязычный отдел «Фейсбука» – сплошь украинцы, может, и так. Еще что я знаю о механизмах действия – это то, что «Фейсбук» работает по массовым жалобам. То есть три тысячи украинцев прибежали наябедничать на публикацию – ее удаляют. Здесь мы, конечно, можем только восхититься трудолюбием и слаженностью братского народа. Ну и, наконец, становится понятным ответ на сакраментальный довлатовский вопрос, кто же написал четыре миллиона доносов.

              «Я могу не уважать ваше мнение, но готов отдать жизнь за ваше право его высказать». Это была квинтэссенция либеральной мысли, оставшаяся в прошлом веке. Современное общество, ратующее за якобы либеральные ценности, – это общество, которое настойчиво требует избавить его от всего неприятного. Отобрать у бабушки бюллетень, чтобы она не шла голосовать за Путина. Заткнуть, забанить, лишить голоса неугодного журналиста. На Украине доходит до физической ликвидации – вспомним Олеся Бузину. «Справедливо, я считаю. Сепаратистам здесь не место», – откомментировала описываемую ситуацию киевлянка Наталия Батракова, хорошенькая блондинка, психолог и бизнес-коуч.

              Я одного не понимаю – почему они все так не любят Сталина? Как раз ведь в их стиле эффективный менеджер был. А тот стих – вот.

              Не было имени у солдатика, 
              в кровь и грязь втоптали на Куликовом поле,
              а были струны из тонкой проволоки, 
              и они врезались до боли 
              в пальцы, пока не загрубели пальцы, 
              не натерлись мозоли.

              И пошел солдатик из отчего дома за правду биться, 
              острые были скулы, 
              тощие были ключицы, 
              Но ударили пальцы по струнам 
              изо всей силы, 
              и музыка его по врагу влупила.

              И так он играл, 
              Что музыка била, как очередь автомата, 
              била она по вселенской неправде, 
              по врагам проклятым, 
              и смеялся солдатик, вскинув гитару наизготовку, 
              и превратилась она в винтовку.

              И больше солдатик не пел уже ни о чем, 
              но за дружбу со струнами прозвали его Скрипачом, 
              и был у него усталый прищур и взгляд стрелка, 
              и новое имя, 
              и новая музыка.

              ...на закате чудится в небе алая башня. 
              Я не буду заканчивать эту сказку. 
              Она кончается страшно. 
              Давай будет так: когда смерть явилась к солдатику, 
              он сыграл ей последнюю 
              музыку.

              И она была 
              сильнее войны и смерти сильнее, 
              и поднялась она прямо к небу, 
              и он поднялся за нею, 
              а смерть осталась с носом, 
              осталась она в дураках, 
              потому что ее победила 
              музыка.

              ...тише, тише, ну не плачь, пожалуйста, когда-нибудь все встретятся и все обязательно будет хорошо...


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