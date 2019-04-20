В штабе Зеленского объяснили вопрос про повстанцев ЛНР и ДНР

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что вопрос о повстанцах самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР в Донбассе, прозвучавший в ходе дебатов в пятницу, был от граждан Украины, а штаб не занимается цензурой.

Разумков написал в Facebook, что в штабе Зеленского цензурой не занимаются, а вопрос был не от кандидата в президенты, а «от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента».

«А вот ответа мы, как обычно, не получили», – добавил он.

К записи Разумков прикрепил скриншоты и ссылки с выступлений Порошенко 2014-2015 годов (взятые с сайта президента Украины), в которых приводятся слова про повстанцев в Донбассе.

Напомним, 19 апреля в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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Киевляне предпочли смотреть дебаты в Сети, штабы и Порошенко, и Зеленского вынуждены были организовать подвоз своих сторонников из провинции. В итоге собрать полный стадион зрителей так и не удалось.

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на дебатах Порошенко выглядел жалким. Кроме того, дебаты «взорвали» блоги.

В субботу на Украине был объявлен «день тишины» перед вторым туром выборов.

При этом в этот день на телеканале «1+1» запланирована трансляция шоу «Вечерний квартал», а в 22.20 покажут фильм «Я, ты, он, она», где Зеленский играет главную роль. Кроме того, в субботу покажут два проекта «Студии 95 квартал», хотя сам кандидат в этих шоу не участвует.

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