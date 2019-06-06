На ПМЭФ обсудили цензуру в Сети

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6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
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Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
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Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
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Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

Зеленский вынужден копировать внешнеполитические манеры Порошенко - возможно, сам того не желаяФото: Francois Lenoir/Reuters
Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался плагиатором – он украл речь, да не у кого-нибудь, а у своего предшественника Петра Порошенко. Как такое произошло, кто подставил главу украинского государства и почему происходящее является не случайностью, а закономерной для Украины тенденцией? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Экологический активизм как новая угроза стране

Сергей Мардан, публицист
Либеральная оппозиция изо всех сил пытается нащупать актуальную политическую повестку, чтобы выйти, наконец, из своих проклятых 3%. Пробуются темы простые и болезненные. Лучшей из них оказалась –экология. Подробности...

Эйджизм – проклятие России

Дмитрий Ольшанский, публицист
И так все обязаны быть молодыми, а если еще и ударит прогресс, то и вовсе старикам здесь не место. Как – нет, не победить, но – как хотя бы немножко ограничить эйджизм? Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Глобализация по-китайски

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Во время визита гигантской китайской делегации в Москву самым повторяемым словом было «доверие». Возможно ли доверие к китайцам – отдельный вопрос. Главная проблема – возможно ли в цифровую и сетевую эпоху доверие в принципе. Подробности...
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      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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            На ПМЭФ обсудили цензуру в Сети

            6 июня 2019, 21:09

            Текст: Сергей Гурьянов

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            На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия «Цензура в Сети. Мировые практики законодательного регулирования в Интернете». Модератором выступила директор департамента информации МИД России Мария Захарова.

            Захарова отметила, что в наши дни глобализация наталкивается на растущее «сегментирование мира», в том числе в информационной сфере. В мировом информационном пространстве вырастают стены. Несмотря на попытки правительств камуфлировать этот процесс, он происходит с большой скоростью, его формула – «сегментация глобального информационного пространства, появление информационных границ и их закрепление на законодательном уровне», сообщает «Московский комсомолец».

            Она привела в пример США, где готовятся контролирующие информационное поле законопроекты, «несравнимые» с российскими.

            «Россия в этом процессе не лидирует, мы всегда предлагали создать универсальные мировые механизмы противодействия фейкам», – подчеркнула Захарова. Она выразила мнение, что вопрос противодействия строительству информационных границ в первую очередь должно поднимать журналистское сообщество.

            Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что в наши дни информация распространяется уже не столько традиционными средствами массовой информации, сколько через различные виртуальные источники, при этом «роль информационных технологий растет с каждым днем». Объем информации в Сети превышает наши способности не только анализировать сообщения, но и просто их читать, блогеры и паблики завоевывают более широкую аудиторию, чем СМИ.

            Этот процесс создает новые вызовы, государства озабочены тем, как защитить своих граждан от недостоверной информации. Левин подчеркнул, что это характерно не только для России, тема реакции на информационные угрозы «обсуждается во всем мире». Во Франции за фейки введены солидные штрафы для оnline-платформ, аналогичные меры обсуждаются в Великобритании.

            Парламентарий напомнил, что прошлогодняя трагедия в торговом центре Кемерово была ознаменована мощным выбросом недостоверной, провокационной информации. Эксперты пришли к пониманию того, что самостоятельное регулирование платформ уже невозможно, для этого требуются дополнительные инструменты.

            «Мы приняли закон, предусматривающий, что за недостоверную информацию СМИ не блокируют, а дают возможность ее удалить», – сказал один из разработчиков резонансного «закона о фейках». Левин подчеркнул, что в законе сведена к минимуму возможность злоупотреблений. «Блогерские хайпы, не несущие угрозы жизни и здоровью граждан, не подпадут под действие закона», - отметил депутат Государственной Думы.

            Исполнительный директор Швейцарского пресс-клуба, автор книги «Запад-Россия: тысячелетняя война» Ги Маттан рассказал о том, что не так давно владельцы сети Facebook без каких-либо предупреждений закрыли страницу африканского государства Того. Правительство страны обратилось в компанию с жалобой, но до сих пор ответа на жалобу не прозвучало.

            «Это может случиться с каждым человеком, с каждой организацией», – предупредил президент Объединенной торговой палаты Швейцария — Россия.

            Ги Маттан также считает, что под предлогом борьбы с фейковыми новостями на Западе предпринимаются попытки введения цензуры, пример – санкции против Russia Today.

            Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал Интернет политическим инструментом, неизбежно вовлеченным в борьбу за власть на мировой арене. При этом сенатор отметил, что чаще всего тема свободного Интернета звучит в США, по мнению Пушкова, это связано с тем, что всемирная паутина главным образом в США и контролируется.

            «Лозунг свободы – инструмент увеличения собственного влияния», – сказал парламентарий. В качестве аналога он привел торговое противостояние США и Китая, ставшее актуальным после того, как Китай вырос в торгового конкурента Америки.

            Сегодня 70% мирового виртуального продукта контролируется из Соединенных Штатов, заинтересованных в беспрепятственном распространении своего контента, отметил Пушков. Когда возникает угроза этой монополии, представители США выступают с резкими заявлениями.

            При этом в порядке вещей являются вызовы владельцев Facebook, Twitter, Google на встречи с высокопоставленными официальными лицами, что говорит о жестких предписаниях, действующих в информационной сфере.

            По мнению Алексея Пушкова, Интернет будет развиваться как пространство свободы, но одновременно с этим будут вводиться ограничения. Лучше, если разработкой глобальных правил игры в виртуальном пространстве займется ООН.

            «Регулирование должно быть разумным и консенсусным», – заключил сенатор.


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