Facebook отчитался о масштабном удалении страниц с «неправильной» позицией по Украине

Компания Facebook сообщила об удалении порядка сотни российских «недостоверных» аккаунтов из-за освещения событий на Украине.

«Сегодня мы удалили несколько страниц, групп и аккаунтов, которые были вовлечены в «недостоверное поведение» на Facebook и Instagram. Мы обнаружили две отдельные, не связанные между собой операции, которые были созданы в России и использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести в заблуждение других о том, кто они и что они делают», – говорится в заявлении компании.

Всего Facebook удалил 62 аккаунта, 10 страниц и 25 групп. По заявлению компании, они действовали, «как часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине», передает РИА «Новости».

У этих аккаунтов были десятки тысяч подписчиков. При этом сообщается, что страницы, группы и учетные записи удалили «на основе их поведения, а не контента, который они опубликовали».

Компания подчеркнула, что аккаунты удалось выявить в рамках расследования, которое велось в связи с удаленными еще до выборов украинского президента аккаунтами.

Как пример Facebook привел скриншоты удаленных аккаунтов, которые посвящались ситуации на Украине и 20-й годовщине бомбардировок НАТО в Югославии. Также в качестве примера – страница «Большой Новороссии», где цитируется информация о том, что «в МИД РФ обвинили ВСУ в умышленном нападении на российских журналистов под Донецком». При этом в американской компании МИД России перевели на английский как «Министерство обороны».

Ранее Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц за «связь» с Россией и Ираном.