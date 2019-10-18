Симоньян заявила о победе американской цензуры в России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что социальная сеть Facebook заблокировала страницу проекта Russia Beyond, на которую были подписаны 40 тыс. пользователей.

«Facebook заблокировал страницу нашего проекта Russia Beyond, на которой ребята постили страшные, ужасающие, шокирующие вещи – рецепты русской кухни», – написала она в своем Telegram-канале.

«Борщ, майонез, укроп, пирожки – все это оказалось спамом, который нарушил антиспамные законы Цукерберга. А началось все с того, что всех админов попросили указать место проживания», – отметила она.

«Мы живем в стране победившей американской цензуры. Привыкайте к этой мысли», – заключила Симоньян.

Напомним, в сентябре аккаунт Симоньян в Facebook был заблокирован. Позднее представители соцсети заявили, что блокировка ее страницы была ошибочной. Доступ к аккаунту восстановили.