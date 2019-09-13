Facebook извинился перед Симоньян и разблокировал ее аккаунт

Facebook заявил, что блокировка аккаунта главреда RT Маргариты Симоньян была ошибочной и восстановил ей доступ.

«Нормы нашего сообщества описывают, что разрешено и что запрещено на Facebook. Когда мы узнаем, что какой-либо контент нарушает нормы, мы удаляем его, а за повторные нарушения блокируем аккаунты. Однако если мы видим, что допустили ошибку, мы восстанавливаем удаленный контент и извиняемся за допущенную ошибку – как в данном случае», – сообщили в пресс-службе Facebook в России, передает РИА «Новости».

Напомним, что аккаунт в соцсети Маргариты Симоньян был заблокирован в Facebook.