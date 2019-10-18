Facebook восстановил страницу с рецептами русской кухни

Социальная сеть Facebook восстановила страницу проекта RT с рецептами русской кухни, однако ограничения на показ сообщений остались.

«Мы не знаем, что в итоге сработало, но страница снова онлайн... Правда, ограничения на показы постов все еще работают. Это значит, что хоть страница и доступна, но посты с нее фактически не показываются в лентах подписчиков. И это, на самом деле, еще хуже. Потому что когда страницы нет, можно платформу поймать за руку... А вот когда страница формально есть, но «умный алгоритм» не показывает никому ее посты, то формально уличить платформу, получается, не в чем», – написал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Facebook, удалив страницу с рецептами русской кухни, продемонстрировал «неприкрытую русофобию».

А главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию, отметила победу американской цензуры в России.