Facebook наложил запрет на новости англоязычной версии сайта «Православие.Ru»

Администрация социальной сети Facebook наложила запрет на распространение в своей сети новостной ленты англоязычной версии сайта «Православие.Ru» – Orthochristian.com.

«Это было сделано без каких-либо объяснений и указания причин запрета. Теперь посты английской версии нашего сайта не доходят до подписчиков. Была написана апелляция, но она осталась без ответа», – сказано на сайте «Православие.Ru».

В редакции предположили, что это может быть связано с ростом интереса читателей к «информации, которую предоставляет Orthochristian.com в связи с последними важными событиями вокруг раскольничьей так называемой Святой Церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ – прим. ВЗГЛЯД), Константинопольского патриархата и Элладской Православной Церкви».

Тем временем, Facebook в понедельник сообщила, что в рамках борьбы с зарубежным влиянием заблокировала четыре сети аккаунтов, три из которых происходят из Ирана, одна – из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Уточняется, что эти сети были якобы нацелены на США, Северную Африку и Латинскую Америку.

«Мы удалили эти сети на основании их действий, а не опубликованного контента. В каждом случае люди, стоящие за этими действиями, координировались друг с другом и использовали подложные учетные записи для выдачи себя за других, что и стало основанием для нашего шага», – пояснили в компании.

Ранее Facebook удалил англоязычную страницу портала Arctic.ru, созданием которого занимается МИА «Россия сегодня».

Кроме того, на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Facebook удалил страницу с рецептами русской кухни, продемонстрировав «неприкрытую русофобию». Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию, отметила победу американской цензуры в России. Позже Facebook восстановил страницу с рецептами.