Названы плюсы трассы Краснодар – Крымский мост

Научно-технический совет пришел к выводу, что строительство новой трассы от Краснодара к Крымскому мосту в обход населенных пунктов выгодней других вариантов, сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Научно-техническим советом Росавтодора были рассмотрены варианты трассировки автомобильной дороги А-289, в результате чего был одобрен вариант строительства нового направления трассы», – передает ТАСС сообщение Минтранса.

Среди оцениваемых вариантов были трассировки трассы через существующие населенные пункты.

«Строительство нового направления в сравнении с реконструкцией существующей дороги экономически выгоднее, так как позволяет обойти 17 населенных пунктов, исключить изъятие большого количества земель промышленного и общественного-делового назначения, а также минимизировать объемы переустройства инженерных коммуникаций», – подчеркнули в ведомстве.