Нефть подорожала на прогнозе ОПЕК по предложению сырья

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут на снижении прогноза ОПЕК по росту предложения стран вне картеля в 2020 году и возвращении торгового оптимизма.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,45% – до 62,56 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,51%, составив 57,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В опубликованном в четверг ноябрьском докладе ОПЕК организация несколько пересмотрела прогноз по росту предложения нефти со стороны стран, не входящих в организацию, в сторону понижения на 2020 год – на 36 тыс. баррелей в сутки, до 2,17 млн баррелей в сутки.