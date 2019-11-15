В Шереметьево при рулежке столкнулись два самолета

Airbus A-320, прилетевший из Минска, во время рулежки задел другой самолет на полосе в Шереметьево, рассказал представитель экстренных служб региона.

«При движении по рулежной полосе Airbus A-320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что по предварительным данным самолет принадлежит компании «Аэрофлот». В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, самолеты получили небольшие повреждения.

Напомним, в сентябре в Шереметьево самолет, который должен был вылететь в Пекин, задел крылом другой лайнер. Пассажиры не пострадали. Причина ЧП не известна.

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