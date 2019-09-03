При буксировке в Шереметьево столкнулись пассажирские самолеты

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета, сообщают СМИ.

Самолет, который должен был вылететь в Пекин, задело крылом другой лайнер. Пассажиры не пострадали. Причина ЧП не известна, сообщает РЕН ТВ.