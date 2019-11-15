Постпред России при ОБСЕ обвинил Помпео в разжигании межнациональной розни

Высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о предоставленном Вашингтоном Киеву оружии «против русских» может быть расценено как пропаганда войны на Украине и разжигание межнациональной розни, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич обратил внимание постоянного совета ОБСЕ на высказывание госсекретаря США Майка Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV, передает ТАСС.

«Он заявил, что США «предоставили украинцам настоящее оружие, чтобы они могли воевать против русских». Это может быть расценено как пропаганда войны и разжигание межнациональной розни, что грубо нарушает букву и дух Устава ООН, положения целого ряда международных конвенций и других обязательств. Следует также отдавать себе отчет о последствиях таких высказываний, возможном росте напряженности, насилия и жертв», – подчеркнул постоянный представитель России при ОБСЕ.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV заявил, что администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских».

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