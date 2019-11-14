Трамп назвал себя большим поклонником Эрдогана

Президент США Дональд Трамп заявил, что является большим фанатом турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

В четверг президенты двух стран встретились в Белом доме и провели совместную пресс-конференцию.

«Я ваш большой поклонник», – сказал Трамп Эрдогану, пишет The New York Times.

В свою очередь, турецкий президент заявил, что очень рад встрече с американским коллегой и назвал Трампа «дорогим другом».

Ранее Эрдоган заявил главе Белого дома о готовности приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot, «если поступит выгодное предложение».

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как Эрдоган пытается играть на противоречиях России и США.