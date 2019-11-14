Эрдоган призвал Трампа сделать Турции «выгодное предложение» по ЗРК Patriot

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил главе Белого дома Дональду Трампу о готовности приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot, «если поступит выгодное предложение».

Эрдоган выразил уверенность, что Турция и США смогут «преодолеть разногласия вокруг [российских зенитных ракетных систем] С-400 и [американских истребителей пятого поколения] F-35», передает ТАСС.

«Я сказал президенту [США Дональду Трампу] о своем желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение», – добавил турецкий лидер.

Глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь заявил, что «приобретение Турцией передового российского военного оборудования, такого как С-400, создает очень серьезные испытания» для отношений между Анкарой и Вашингтоном. При этом он выразил уверенность, что Вашингтон и Анкара смогут «разрешить эту ситуацию».

«Мы обратились к нашим госсекретарю и министру иностранных дел, а также к нашим помощникам по национальной безопасности, чтобы они немедленно провели работу над решением вопроса с [покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем] С-400», – добавил Трамп.

«Для того, чтобы достичь прогресса на других направлениях, крайне необходимо, чтобы мы решили проблему, касающуюся покупки Турцией российских ЗРС С-400, что укрепит наши партнерские отношения в области обороны», – заявили в пресс-службе Белого дома по итогам встречи лидеров двух стран.

Накануне стало известно, что Трамп предложил Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Напомним, Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию. Стороны начали переговоры о совместном производстве и передаче технологий.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Эрдоган пытается играть на противоречиях России и США.

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