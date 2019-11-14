Блогеров возмутило объяснение Adidas по поводу перевернутого флага России на форме футболистов

Интернет-пользователи негодованием встретили заявление компании Adidas о намеренном размещении в перевернутом виде флага России на рукавах игровой формы футболистов национальной сборной.

В Adidas заявили, что изображение флага в перевернутом виде не является ошибкой. «Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола», – говорится в заявлении компании, текст которого приводит «Р-Спорт».

«Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед», – добавили в Adidas.

Блогеры считают объяснение компании оскорбительным для российских граждан.

«Adidas считает, что русские тупые и схавают любое объяснение», – пишет Telegram-канал «Медиатехнолог». Авторы блога, в частности, указывают на то, что германский флаг на рукавах формы немецких спортсменов изображен корректным образом, что опровергает доводы Adidas. «Для Adidas русские лучше выглядят после приказа hände hoch», – добавляет канал.

«В компании заявили, что этот момент был продуман: мол, когда футболист радуется забитому голу и поднимает руки вверх, то тогда и выстраиваются цвета триколора в нужной последовательности. Но не учел Adidas того, как радуется Дзюба. Дзюба радуется «вбок», – пишет LIFE SHOT.

«Если вдруг ребенок спросит, что такое корпоративный буллшит, в ответ смело цитируйте это (заявление Adidas – прим. ВЗГЛЯД). (…) Видимо, предполагается, что пафосом можно законопатить любую дурь и любой факап, а аудитория это с восторгом скушает. Работает ли это в родной «Адидасу» ментальности западных зарубпартнеров, не знаю. Знаю, что в нашей, по счастью, не работает и работать никогда не будет», – пишет Telegram-канал «Адекват».

«Там (в Adidas – прим. ВЗГЛЯД) не пояснили, что делать, если голов забить не получилось», – добавляет агентство «Москва».

Напомним, на прошлой неделе в Москве прошла презентация формы, в которой сборная России выступит на чемпионате Европы 2020 года, а также в заключительных матчах отборочной кампании – против Бельгии и Сан-Марино. После мероприятия СМИ сообщили, что футболисты отказываются играть в этой форме: многих смутил перевернутый флаг на рукавах. Отмечалось, в частности, что в таком виде изображение напоминает скорее флаг Сербии, а не России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД