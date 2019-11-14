Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 14 копеек, составив 64,21 рубля, курс евро снизился на 18 копеек – до 70,60 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 62,73 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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