Названо число фигурантов дела главы ростовского ГУ ФСИН

Глава ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев является единственным фигурантом дела, по которому он был арестован, заявил его адвокат Александр Заманский.

«Он один. Информация, данная многочисленными СМИ о какой-то группе, является недостоверной. Он один (проходит по делу – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС слова адвоката.

Напомним, в среду сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителя. В тот же день суд арестовал начальника ростовского ГУ ФСИН за разглашение гостайны. ФСБ засекретила дело Даххаева.

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