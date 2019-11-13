Эксперт: Уголовное дело СБУ против Владимира Соловьева – глупый и смешной продукт

Украинские спецслужбы у себя на территории могут натравить националистические «эскадроны смерти» на неугодных журналистов, однако на территории России Владимир Соловьев может их угроз не опасаться. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Так он оценил решение СБУ завести сразу два уголовных дела против российского телеведущего.

Как считает член Общественной палаты, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, Служба безопасности Украины (СБУ), возбудившая уголовные дела в отношении российского журналиста Владимира Соловьева, «смотрится одновременно и дико, и глупо».

«Украине мало, что у них на улице убивают инакомыслящих и журналистов, а потом убийц выпускают из-за решетки. И заказчики этих убийств занимают потом места в киевских коридорах власти. Украинским политикам мало, что сажают журналистов за решетку и возбуждают уголовные дела, которые не имеют никакого смысла с точки зрения юриспруденции. Напомню историю с Кириллом Вышинским, которого продержали в СИЗО столько времени за то, что он выполнял свою журналистскую работу», – сказал политолог.

Но на самом деле, по словам Григорьева, «у Украины коротки руки». «Если спецслужбы у себя могут натравить националистические эскадроны смерти на своих журналистов, могут хватать инакомыслящих журналистов, то на территории России у них нет никакой возможности выполнить свои репрессивные функции», – подчеркнул член ОП.

Григорьев убежден, что возбуждение дел против Соловьева – это «глупый и смешной продукт системы», этот факт лишь усиливает восприятие Украины как в целом «несостоявшейся страны с дикой политической системой». «Украина не сможет исполнить свои угрозы, которые фактически содержатся в решении завести уголовные дела на российских журналистов», – подытожил член Общественной палаты.

О том, что Служба безопасности Украины возбудила два уголовных дела в отношении Соловьева, стало известно накануне. Об этом объявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который ранее подал заявление на Соловьева в СБУ. Депутат надеется, что теперь журналист «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины» и будет включен в санкционные списки Европы.

Сам Соловьев заявил следующее: «Ничего нет удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом».

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