СБУ открыла уголовные дела против Соловьева

Служба безопасности Украины возбудила два уголовных дела в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева, заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Пришел ответ из Службы безопасности Украины на мое заявление ... Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых ведется следственными отделами в Мариуполе и Северодонецке», – написал Гончаренко в Facebook, опубликовав также копию ответа СБУ.

Гончаренко выразил надежду, что Соловьев «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины», и будет включен в санкционные списки Европы.