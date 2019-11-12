Соловьев – об уголовном деле СБУ: Наследники Бандеры преследуют еврея

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на сообщения о том, что Служба безопасности Украины возбудила в отношении него уголовные дела.

«Звонят, задают вопросы. Отвечаю по поводу СБУ и «моего дела». Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом нет», – написал Соловьев в Telegram.

При этом телеведущий напомнил, что его передачи запрещены к трансляции на Украине.

«Каратель Одессы, подавший заявление, так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью. В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана. Мы наследники Левитана, а украинская власть наследница кого?» – задался вопросом Соловьев.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины возбудила два уголовных дела в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева.