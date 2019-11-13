Банк «Восточный» подал многомиллиардный иск к Майклу Калви

Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка «Восточный», мажоритарным акционером которого является «Финвижн» Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 млрд рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.

По информации в картотеке арбитражных дел, иск банка «Восточный» поступил в суд в среду, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда не указаны, передает «Интерфакс».

В настоящее время Амурский арбитражный суд рассматривает еще один крупный иск «Восточного» к тем же соответчиками – о взыскании более 9,8 млрд рублей убытков.

Ранее суд по заявлению компании Аветисяна «Финвижн Холдингс» арестовал на 9,99% акций, принадлежащих Evison Holdings Limited, представляющей интересы инвестфонда Baring Vostok.