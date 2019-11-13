Армию Грузии признали не соответствующей социальным стандартам НАТО

Вооруженные силы Грузии в плане боевой подготовки «полностью соответствуют» стандартам НАТО, но по социальным условиям военнослужащих – «абсолютно далеки» от требований Североатлантического альянса, заявил министр обороны Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В интервью телекомпании «Имеди» Гарибашвили назвал уровень профессионализма грузинских военных по сравнению с войной с Россией в 2008 году «очень возросшим», отметив при этом, что «НАТО регулярно рекомендует обратить внимание на инфраструктуру и условия жизни грузинских военных».

По его словам, после распада СССР и до сегодняшнего дня инфраструктура грузинской армии «амортизирована на 90%».

Как сказал Ираклий Гарибашвили, при президенте Михаиле Саакашвили огромные суммы тратились на вооружение, а социальной политикой в отношении военнослужащих никто не занимался.

«За несколько дней войны 2008 года мы потеряли техники и вооружений на миллиард», – сказал министр.

По его словам, положение сегодня в казармах, столовых «очень плохое, наши военные этого не заслуживают».

Ираклий Гарибашвили сообщил, что в 2020 году будут полностью реабилитированы свыше 200 объектов инфраструктуры в 60 локациях.

«Нас также не устраивают форма, обувь наших военных», – заявил министр.

Говоря об уровне подготовки офицерского состава, Ираклий Гарибашвили отметил ее высокую профессиональную образованность, сообщив, что около 700 офицеров из Грузии прошли подготовку в лучших военных заведениях США и других стран Запада.

В Вооруженных силах Грузии 37 тыс. человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бюджет министерства обороны Грузии на 2020 год составит 880 млн лари (296 млн долларов), что на 60 млн лари (20 млн доларов) больше ассигнований на нужды обороны в этом году. Одним из главных приоритетов станет улучшение инфраструктуры. Планируется улучшить экипировку и питание солдат.

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