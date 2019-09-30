Грузия увеличит военный бюджет на 60 млн лари

Бюджет министерства обороны Грузии на 2020 год составит 880 млн лари (296 млн долларов), что на 60 млн лари (20 млн доларов) больше ассигнований на нужды обороны в этом году, заявил глава ведомства Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Одним из главных приоритетов станет улучшение инфраструктуры, на это расходы увеличатся вчетверо, мы планируем обновить все базы и казармы», – сказал он.

По словам министра, планируется улучшить экипировку и питание солдат.

«Будут повышены зарплаты военнослужащих», – сообщил Ираклий Гарибашвили.

В зависимости от званий зарплаты в среднем вырастут на триста лари (около 100 долларов).

Министр также пообещал обратить повышенное внимание на развитие местного ВПК, но не стал раскрывать детали в открытом формате.

Выделяется финансирование на устранение киберугроз.

Также откроются офисы министерства в регионах страны, чтобы сделать более эффективной работу с призывной молодежью.

Премьер-министр Георгий Гахария заявил, что все, что связано с повышением обороноспособности Грузии и созданием достойных условий для военных, получит полную поддержку правительства.

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