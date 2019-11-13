Москва приветствовала решение Мексики предоставить политическое убежище Моралесу

Москва приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Ситуация развивалась очень динамично, мы не просто наблюдали за происходящим, мы оценивали, анализировали последствия тех или иных действий. То, что правительство Мексики приняло это решение, конечно же, воспринимается нами с большим уважением», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он также призвал внешних игроков не пытаться извлечь выгоду из внутриполитической ситуации в Боливии. «Мы не хотели бы, чтобы после столь драматического разворота, который произошел в считанные дни и часы и привел к полному переформатированию политического ландшафта в этой стране, чтобы после этого продолжались волнения и беспорядки», – сказал Рябков.

По его словам, «страстям надо не давать волю, и особенно это касается внешних сил, которые, возможно, по-прежнему испытывают соблазн для того, чтобы извлечь какую-то выгоду для себя, в том числе геополитическую».

Замминистра считает, что последствия произошедшего требуют осмысления. «Мы надеемся, что ситуация постепенно нормализуется и в Боливии в рамках конституционного поля продолжатся процессы, позволяющие этой стране поступательно развиваться», – добавил Рябков.

В ночь на понедельник президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку на фоне погромов и нападений на чиновников. После победы оппозиции в Боливии начались аресты прежнего руководства страны. Сам Моралес улетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.

Президент США Дональд Трамп назвал отставку Моралеса «важным моментом для демократии в Западном полушарии». В Кремле выразили обеспокоенность событиями в Боливии.

Эксперт по Латинской Америке Владимир Травкин прокомментировал газете ВЗГЛЯД последствия кризиса в Боливии для интересов России.