Екатерина Андреева сравнила свои доходы с зарплатой Малахова

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева отреагировала на заявление своего коллеги Андрея Малахова, который ранее рассказал, что зарабатывал на Первом канале 50 тыс. долларов в месяц.

«Я была в хорошем смысле удивлена, порадовалась за него по поводу зарплаты. Я таких денег никогда в жизни не видела», – сказала Андреева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Телеведущая отметила, что Россия является «мужской страной». «Неравенство здесь, конечно, развито. Женщины могут получать намного меньше, чем мужчины, в разных областях, и на телевидении в том числе», – сказала она.

Довлатова допустила, что Малахов мог рассказать о совокупном заработке за месяц – с учетом корпоративов и своего журнала.

«Я не знаю, что он имел в виду <…> Может быть. Но я просто знаю, что есть такая несправедливость. Не буду называть фамилии», – добавила Андреева.

Ранее Андрей Малахов заявил, что больше него на Первом канале получали только Иван Ургант и Владимир Познер.