Андрей Малахов раскрыл свою зарплату на Первом канале

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что больше него на Первом канале получали только Иван Ургант и Владимир Познер.

«На Первом я получал в месяц 50 тыс. долларов. Познер получал больше, Иван Ургант получал больше», – рассказал он в интервью Ксении Собчак.

По его словам, на «России 1» он получает равносильную сумму.

Ранее телеведущий также объяснил причины ухода с Первого канала.

Напомним, Андрей Малахов вел шоу «Пусть говорят» на Первом канале до августа 2017 года, проработав на Первом более 20 лет. После этого он со скандалом ушел на «Россию 1», где ведет собственное ток-шоу.