Онищенко сравнил действия Google по сбору данных пользователей с доступом к ядерному оружию

Проект по тайному сбору данных, над которым работает Google в США, неэтичен и нарушает права человека, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора.

Ранее Wall Street Journal сообщил о секретном проекте Google по сбору персональных данных миллионов американских пациентов – они при этом не знали, что информация о них идет третьим лицам. Компания таким образом хочет обучить искусственный интеллект помогать медикам при лечении и диагностике.

«Во-первых, это неэтично. Во-вторых, это нарушение прав человека. В-третьих, конечно, эта безнравственная, недобропорядочная организация наверняка подстраховалась всякого рода юридической казуистикой с тем, чтобы не быть привлеченной к ответственности», - заявил Онищенко.

Представители Google действительно заявили WSJ, что их действия законны. Компания сотрудничала с некоммерческой медицинской организацией, в которую стекались данные 2,5 тысяч больниц в США. Передачу данных при этом разрешает закон 1996 года об обмене информацией.

Онищенко добавил, что для России это было бы прямым подрывом безопасности страны. Это доступ к биологическим данным, сделанный без ведома человека, это нарушение закона об основах здравоохранения.

«Для того, чтобы спасти жизни людей, нужно создавать медицинские банки и хранить их у компетентных органов, но не в Google. Медицинская организация должна иметь исчерпывающие данные, в случае необходимости совершать юридически оформленный обмен между медицинскими учреждениями, там действительно это может понадобиться. Что касается искусственного интеллекта, пусть они в других нишах основательно поработают и не вторгаются в интимную часть каждого из нас. Искусственный интеллект - это составить наши генетические паспорта. Гугл гуглом, но туда хакеры могут войти, вынуть всю эту базу данных. Это очень серьезная тема, она ещё страшнее и более опасна, чем даже доступ к ядерному оружию», - сказал Онищенко.

Представители IT-гиганта при этом заявили, что данные всех пациентов надежно защищены.