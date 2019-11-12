Google заподозрили в сборе медицинских данных пользователей

Google и вторая по величине система здравоохранения в США Ascension объединились для работы над «секретным проектом» по сбору информации о здоровье миллионов американцев в 21 штате, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, совместная работа Google и Ascension под названием «Проект Найтингейл» ведется уже год. Среди данных, собранных в рамках проекта, оказались результаты лабораторных исследований, истории болезней с именами пациентов и их датами рождения, а также записи о госпитализациях и диагнозы. Отмечается, что Google использует эту информацию для разработки нового программного обеспечения, которое будет предлагать пользователям индивидуальные курсы лечения, передают «Ведомости».

При этом о сборе данных не были уведомлены ни врачи, ни пациенты. Однако согласно американскому законодательству больницы могут передавать такие данные своим деловым партнерам без согласия пациентов, если это необходимо для выполнения медицинских функций.

«Проект Найтингейл» – крупнейшая среди всех попыток получить доступ к персональным медицинским данным.

Ранее стало известно, что компания Google сохраняет данные о местоположении пользователей без их ведома.