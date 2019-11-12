В Швейцарии захотели вернуть Россию в европейское пространство

Швейцарские аналитики призвали Европу наладить отношения с Россией на фоне ее все более тесных связей с Китаем, так как этот союз может отразиться на глобальном балансе сил и иметь далеко идущие последствия.

В Центре исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха решили проанализировать сотрудничество России и Китая. Специалисты пришли к выводу, что несмотря на некоторые ограничения как в экономическом, так и в геополитическом сотрудничестве, Москва и Пекин в дальнейшем будут продолжать выстраивать дружеские отношения, в том числе для того, чтобы получить «большее влияние на международной арене», передает RT.

Отмечается также, что антироссийские санкции Запада и американо-китайская торговая война способствовали сближению Москвы и Пекина.

В связи с этим авторы документа предлагают Европе рассмотреть возможность восстановления связей с Россией, даже если «Крым останется под российским контролем». Исследователи считают, что в культурном отношении Россия все же больше ориентирована на Европу, чем на КНР.

При этом швейцарские специалисты подчеркивают, что восстановление отношений не должно означать принятие российских «нарушений международного права и соглашений», а также не должно быть направлено на «создание союза России и Запада против Китая».

Указывается, что между Россией и Китаем имеется ряд разногласий: интересы сталкиваются в Центральной Азии – благодаря тесным языковым и культурным связям Россия играет важную роль для бывших советских республик (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана). Государства взаимодействую в рамках ЕАЭС и ОДКБ, однако в последнее время свое влияние в регионе наращивает Китай, предлагая республикам финансирование, конкурирующее с российскими интеграционными проектами.

В докладе также говорится, что полноценному союзу России и КНР мешает их самоидентификация как великих держав, нежелание зависеть друг от друга и подчиняться стратегии, продиктованной одной из сторон.

Тем не менее, считают в Швейцарии, партнерство Москвы и Пекина в будущем может отразиться на геополитическом балансе сил.

«Это проявляется в международных организациях, в акценте на общие политические позиции, а также в расширении военного сотрудничества – в последнее время в рамках совместных учений военно-воздушных сил в Восточно-Китайском море», – говорится в материале аналитиков.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Европа начала подбирать место России на мировой арене.

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