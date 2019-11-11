Лавров осудил попытку США ограбить Сирию

Попытки Вашингтона забрать под контроль месторождения нефти на территории Сирии не несут ничего хорошего, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Насчет того, что делают США на севере Сирии..., конечно же, их попытка по большому счету ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы она противозаконна и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несет, только сохраняет дополнительный серьезный раздражитель, серьезную угрозу в этой части Сирии», – сказал министр.

Он также подчеркнул, что Москва будет настаивать на том, «чтобы максимально оперативно, максимально быстро сирийская армия занимала всю территорию своего государства». По его словам, только это поможет положить конец терроризму и решить вопросы, связанные с окончательным политическим урегулированием, передает РИА «Новости».

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что одним из факторов начала войны в Сирии могла стать борьба за нефть.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп одобрил план по «охране» нефтяных месторождений в Сирии. Россия опубликовала доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США. После этого в Пентагоне заявили, что прибыль от нефтяных месторождений на севере Сирии, которые контролируют США, поступает не Вашингтону.

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