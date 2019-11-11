Зеленский уволил представителя президента Украины в кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров, следует из текста указа, опубликованного на сайте главы украинского государства.

«Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины», – передает ТАСС текст указа.

Следующим указом Зеленский назначил своим внештатным представителем в правительстве бывшего госсекретаря Министерства экономического развития и торговли Украины Алексея Перевезенцева.

7 ноября депутат Рады Украины от партии Владимира Зеленского «Слуга народа», глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что «забытый всеми» бывший парламентарий Олег Ляшко устроил в аэропорту Киева провокацию. У Ляшко возникла претензия по поводу импорта Украиной электроэнергии.

Напомним, ранее в понедельник Ляшко анонсировал прекращение импорта электроэнергии из России.

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