Ляшко анонсировал прекращение импорта электроэнергии из России

Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал, что решение об импорте электроэнергии из России на Украину будет отменено.

«Отлично для всех украинцев. По моей информации, принято политическое решением о прекращении закупки электроэнергии из России. Как это будет осуществляться практически – изменят ли закон, или какое-то другое решение – скоро узнает», – написал Ляшко в Facebook.

В начале октября Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, который был приостановлен в 2015 году. Причиной восстановления коммерческих поставок мог стать дефицит угля.

Напомним, 7 ноября депутат Рады Украины от партии Владимира Зеленского «Слуга народа», глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что «забытый всеми» бывший парламентарий Олег Ляшко устроил в аэропорту Киева провокацию. У Ляшко возникла претензия по поводу импорта Украиной электроэнергии.

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