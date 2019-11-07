Соратнику Зеленского порвали рубашку из-за импорта электроэнергии из России

Депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского «Слуга народа», глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что «забытый всеми» бывший парламентарий Олег Ляшко устроил в аэропорту Киева провокацию.

«Известный защитник бизнеса (украинского олигарха Рината) Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ждал в аэропорту «Борисполь», чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает «немонополиста», и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес», – написал Герус на своей странице в соцсети Facebook.

По словам парламентария от партии Зеленского, у Ляшко возникла претензия по поводу импорта Украиной электроэнергии. «Хотя три года импорта угля из России по формуле «Роттердам плюс», что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой «немонополист», – отметил глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

Герус добавил, что с ним «все нормально, пострадала только рубашка». «Такие выдающиеся результаты – это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться», – заявил парламентарий.

Напомним, в начале октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Позднее в Киеве признали невозможность отсоединения от энергосистемы России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики.

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