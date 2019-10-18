Украина признала невозможность отсоединения от энергосистемы России

Украина принимает все возможные меры для отсоединения от энергосистемы России, однако на сегодня это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.

По его словам, в настоящее время существует технический импорт из России, «это технологические перетоки, которые регулируются определенными техническими соглашениями», передает РИА «Новости».

«Мы принимаем все меры относительно скорейшего отсоединения от энергетической системы России, но это сегодня невозможно», – сказал замминистра.

По его словам, исторически сложилось так, что энергосистемы Украины и России объединены в единую систему.

Только часть Украины – Бурштынский энергоостров – имеет соединение с энергосистемой Европы. Шубин надеется, что за последующие три года Украина сможет объединиться с европейской энергосистемой.

«Действительно есть импорт (из России), но это вопрос рынка. И этот вопрос к Верховной раде. Когда законодатель определил, что есть возможность импортировать, то рынок открылся и соответственно игроки среагировали», – добавил Шубин.

Ранее замминистра энергетики России Андрей Черезов заявил, что Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории.

Напомним, Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, который был приостановлен в 2015 году.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Украине состоялось открытие нового рынка электроэнергии. Указывалось, что Киев пошел на такую меру, несмотря на возражения Всемирного банка.