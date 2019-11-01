В требования к работникам ЧОП предложили включить психологическую и физподготовку

Разрабатываемые требования к сотрудникам частных охранных предприятий (ЧОП), обеспечивающих безопасность школ и детсадов, должны включать в себя критерии физической и психологической подготовки, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в связи с трагедией в детсаду в Нарьян-Маре.

Неверов заявил, что «комитеты Госдумы по безопасности и по образованию сейчас вместе с Министерством просвещения и Росгвардией прорабатывают вопрос о необходимых изменениях в постановление правительства и к перечню требований к тем, кто охраняет детские сады и школы», передает ТАСС.

Необходимо, «чтобы эти требования были выполнимы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, на отдаленных территориях».

В частности, в них «обязательно должны быть критерии физической и психологической подготовки сотрудников ЧОПов».

Вице-спикер напомнил, что еще 10 сентября на пленарном заседании он поднимал вопрос о ЧОПах, с которыми образовательные учреждения, где более 100 учеников и педагогов, обязаны заключать договоры.

«Суды даже уже выносят решения, которые обязывают это сделать. В некоторых поселках даже нет самих ЧОПов. Но главное – и я об этом как раз и говорил – толку от этого нет. Увы, трагедия в Нарьян-Маре это еще раз продемонстрировала», – констатировал он.

Неверов отметил, что «в глубинке в ЧОПах часто работают люди предпенсионного возраста, без какой-либо физической подготовки».

«А в случае с охраной детских учреждений важна и психологическая подготовка», – подчеркнул депутат.

Напомним, в четверг в Нарьян-Маре 36-летний Денис Поздеев зарезал шестилетнего ребенка в детсаду. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия мужчина объяснил «голосами в голове».

Известно, что он лечился от алкоголизма в диспансере, а также вел отстраненный образ жизни и был социофобом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре.