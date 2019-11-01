Подозреваемого в убийстве девушки на детской площадке нашли мертвым в СИЗО

В СИЗО в подмосковном Серпухове найден мертвым Артем Шустов, которого подозревали в убийстве девушки на детской площадке на глазах ее ребенка.

Шустова нашли мертвым в общей бане, передает Life.

Причины смерти не уточняются.

Напомним, в июле в Раменском мужчина зарезал женщину на детской площадке и скрылся. Позже полиция взяла в кольцо лесополосу, где прятался подозреваемый, и задержала его.

Во время допроса Шустов признал свою вину и написал чистосердечное признание, отметив, что убил возлюбленную из-за ревности.

Позже его заподозрили в убийстве еще нескольких девушек. Также его судили за незаконный оборот оружия.

Психиатр Евгений Фомин рассказывал газете ВЗГЛЯД, как женщине избежать мужской мести из-за ревности.