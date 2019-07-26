Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве женщины в Раменском

МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском и его допроса.

На видеозаписи видно, как мужчина лежит на земле, на него надевают наручники, а затем уносят в полицейскую машину.

«Из-за ревности убил человека. Свою девушку убил, Наталью», – сказал задержанный во время допроса, отметив, что был знаком с ней в течение года.

«Я с ней встретился. Она меня оскорбила, а у меня всегда нож с собой», – уточнил он, после чего написал чистосердечное признание.

Также стало известно, что ранее мужчина был судим.

Видео опубликовало РИА «Новости».

Напомним, накануне в Раменском мужчина зарезал женщину на детской площадке и скрылся. Позже полиция взяла в кольцо лесополосу, где прятался подозреваемый и задержала его.

Свою вину мужчина признал.