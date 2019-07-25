Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Подмосковье задержан

Задержан мужчина, который подозревается в убийстве женщины в Раменском на глазах ее ребенка, сообщили в столичном главке МВД по Подмосковью.

В МВД уточнили, что задержан мужчина 1981 года рождения. Задержание прошло в лесу в Ногинском районе, где также была обнаружена брошенная машина, на которой пытался скрыться подозреваемый, передает РИА «Новости».

Напомним, напавший нанес женщине не менее 20 ножевых ранений и скрылся. Позднее полиция взяла в кольцо лесополосу, где прятался подозреваемый.