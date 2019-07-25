Полицейские окружили подозреваемого в убийстве женщины в Подмосковье

Полицейские взяли в кольцо лесополосу в Подмосковье, где прячется подозреваемый в убийстве женщины в Раменском на глазах ее ребенка, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В данный момент в Ногинском районе группа захвата осуществляет задержание подозреваемого. Лесополоса, где он скрывается, окружена. Злоумышленник оказывает активное сопротивление. Известно, что подозреваемого зовут Артем Шустов, он 1981 года рождения», – рассказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что во время ссоры неизвестный зарезал во дворе дома на детской площадке 25-летнюю женщину, после чего скрылся.

Позднее Следственный комитет сообщил, что личность подозреваемого установлена.