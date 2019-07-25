Установлена личность убившего женщину на детской площадке в Подмосковье

Следователи установили личность мужчины, который нанес женщине не менее 20 смертельных ранений на детской площадке в подмосковном Раменском, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

«25 июля в городе Раменское во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений женщина скончалась. Личность нападавшего установлена», – рассказала Врадий.

По ее словам, в настоящее время ведется розыск преступника. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас следователи опрашивают свидетелей, осматривают место происшествия и выясняют мотивы преступления, пишет РИА «Новости».

По данным начальника пресс-службы подмосковной полиции Татьяны Петровой, автомобиль подозреваемого в убийстве обнаружили в подмосковном Ногинске. Самого злоумышленника продолжают разыскивать.

Ранее сообщалось, что во время ссоры неизвестный зарезал во дворе дома на детской площадке 25-летнюю женщину, после чего скрылся.

Ранее в Элисте полицейский убил женщину и вместе с коллегами спрятал ее тело в трубу.