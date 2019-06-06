Участковые в Элисте убили женщину и спрятали тело в трубу

В Элисте полицейский убил женщину, а коллеги помогли ему спрятать труп.

По версии следствия, между женщиной и участковым возник конфликт, в ходе которого полицейский задушил потерпевшую, сообщает СК Калмыкии.

«В целях скрыть совершенное преступление, злоумышленник вызвал на подмогу еще двух участковых уполномоченных УМВД России по г. Элиста, после чего подозреваемые вывезли тело женщины и оставили его в бетонированной трубе в Кетченеровском районе», – сказано в сообщении.

Уточняется, что двое подозреваемых уже задержаны, третий объявлен в розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об аресте задержанных.

Ранее сообщалось, что на Ямале полицейский застрелил жену, коллегу и покончил жизнь самоубийством.